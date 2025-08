Il Milan celebra i tifosi: coppa in mostra e videowall con la maglia rossonera

Per tutto il mese di giugno la coppa sarà esposta al Museo Mondo Milan, iniziativa anche sui social con un videowall dedicato.

Continua la festa per il 19° Scudetto rossonero. La società vuole celebrare il vero protagonista della stagione, il 12° uomo in campo. I tifosi rossoneri sono sempre stati presenti al fianco della squadra dall’inizio alla fine della stagione e parte del merito del titolo è anche loro. Ecco allora che il Milan ha promosso un’iniziativa per regalare alla tifoseria rossonera la possibilità di vedere da vicino il trofe0.

La Coppa da Campioni d’Italia può essere ammirata dal vivo al Museo Mondo Milan – alla Casa Milan in via Aldo Rossi al Portello, quartier generale del club e cuore pulsante dei festeggiamenti dei giorni scorsi – fino a lunedì 30 maggio. Per l’occasione, il museo dedicato alla storia rossonera aumenterà inoltre i propri giorni di apertura al pubblico. A partire dalla prossima settimana e per tutto giugno accoglierà tifosi e appassionati dal venerdì al lunedì, con ingresso fino alle 18.