Theo sempre decisivo con il Milan: raggiunto un traguardo importante

La presenza di Krunic al posto di Leao gli libera spazio: il bosniaco si accentra e gli porta via l'uomo, così il treno francese può spingere. E lo fa dal 1° al 90° minuto di partita contro Politano e Di Lorenzo che riescono sempre e solo a prendergli la targa. L'ennesima prestazione gigantesca di uno - se non il - miglior terzino sinistro del panorama internazionale.

La grande prestazione contro i partenopei è stata arricchita anche dal raggiungimento di un grande traguardo. Come riportato da Transfermarkt.com, con il passaggio decisivo a Giroud, per il gol del momentaneo 1-1, Theo raggiunge 25 assist con la maglia rossonera, di cui 18 in Serie A. Numeri che dimostrano, ancora una volta, quanto il francese riesca sempre a risultare decisivo per il Milan.