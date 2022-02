Milan-Il rinnovo di Theo Hernandez è agli sgoccioli,occhio al weekend

Il Milan sarebbe vicinissimo a d annunciare il prolungamento contrattuale del proprio gioiellino Theo Hernandez.

Nella giornata di oggi Il Corriere dello Sport ha ricordato che il Milan sia molto vicino ad il rinnovo contrattuale di un calciatore fondamentale nella rosa di Stefano Pioli. Si tratta del francese Theo Hernandez, arrivato al Milan nell' estate 2019 per circa 20 milioni di euro dai Blancos di Carlo Ancelotti. Il classe 1997 presto sarà blindato ufficialmente con un contratto. In questi anni trascorsi a Milanello, il terzino sinistro è cresciuto a vista d'occhio, ed ha attirato su di se la corte di innumerevoli top club Europei. Proprio per questo la dirigenza composta da Massara e Maldini lo spingono a mettere nero su bianco il prima possibile. Il ragazzo ha sempre espresso la volontà di rimanere al Milan. Ed anche i tifosi ne sono entusiasti, dato che lo reputano un vero e proprio idolo.

Theo ogni domenica infiamma la propria fascia, con giocate, corse goal ed assist, che fanno rabbrividire le difese avversarie. Come riferito da CorSport, l'annuncio del rinnovo del contratto del terzino è solamente questione di ore. Il contratto del giocatore sarà esteso di due stagioni ( nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026) e lo stipendio verrà alzato ulteriormente. Theo andrà a percepire 4 milioni di euro netti+ bonus. Una crescita esponenziale dello stipendio che prima si aggirava intorno ai 1,5, che servirà al club per mettersi al riparo ed evitare cattive sorprese da parte delle altre società. Massara e Maldini hanno preferito muoversi d'anticipo per evitare nuove situazioni, come il caso Donnarumma ed Hakan Calhanoglu.