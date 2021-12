Milan, Theo Hernandez tra il rinnovo e le tentazioni

Theo Hernandez è uno dei giocatori principali del Milan. Il terzino è vicino al rinnovo, ma occhio alle big europee pronte a grandi offerte.

Redazione Il Milanista

Uno dei punti fermi del Milan. Theo Hernandez è sicuramente uno dei colpi mercato migliori messi a segno dalla dirigenza rossonera negli ultimi anni. Arrivato dal Real Madrid nella stagione 2019/2020, il terzino classe 1997 ci ha messo veramente poco ad imporsi ed a diventare una pedina fondamentale della squadra. Da quando è in Italia il francese ha collezionato 81 presenze in Serie A fornendo 12 assist ma soprattutto mettendo a segno 15 reti, l'ultima nella gara del Castellani vinta dal Milan per 4-2 contro l'Empoli. Per questo Maldini vuole blindare a tutti i costi il numero 19 rossonero.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024. La dirigenza rossonera ha formulato già una prima offerta per il rinnovo a Quillon, agente del francese. Il nuovo contratto prevede un ingaggio intorno ai 4-4,5 milioni di euro a stagione, rispetto a 1,5 milioni percepiti attualmente, con un prolungamento di due anni fino a giugno 2026. Non c'è ancora stata l'accelerata decisiva, ma la trattativa continua ad andare avanti e non ci dovrebbero essere problemi. Attenzione, però, alle tentazioni che vengo dall'esterno. Ci sono diversi club interessati a Theo Hernandez e pronti a fare follie per il terzino rossonero.

Da tempo il francese piace a Leonardo, che, dopo la campagna faraonica di quest'estate, potrebbe mettere sul piatto una mega offerta per strapparlo al Milan e portarlo al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da "Tuttosport", anche il Chelsea si sarebbe messo sulle tracce di Theo Hernandez. La dirigenza rossonera non ha intenzione di cedere il giocatore, ma potrebbe ascoltare i club interessati solo nel caso in cui dovessero arrivare offerte non inferiori ai 60 milioni. Potrebbero essere proprio le pressioni del big europee ad accelerare le trattative per il rinnovo del terzino del Diavolo.