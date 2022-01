Milan, tesoro per il futuro: Theo e Leao valgono 100 milioni

Il Milan sogna di vincere lo scudetto e può farlo grazie alle prestazioni di Theo Hernandez e Rafael Leao, gioielli rossoneri.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha dimostrato di essere una degna avversaria dell’Inter per la vittoria dello scudetto. I due club dominano la vetta della classifica, con un solo punto a dividerli. Nell’ultima gara di Serie A entrambe le formazioni hanno allungato la distanza sulle rivali, lasciando indietro i partenopei e i bergamaschi. La lotta per il titolo sembra destinata a essere tra le due squadre milanesi. Da una parte i nerazzurri sperano di poter difendere il titolo e conquistarlo per il secondo anno di fila, dall’altra invece i rossoneri sono vogliosi di terminare la stagione al primo posto dopo molti anni.

Gli uomini di Pioli stanno dimostrando di avere ben chiaro il loro obiettivo. Dopo l’uscita dalle competizioni europee e alcune sconfitte in campionato, i rossoneri hanno iniziato il girone di ritorno con una grande prestazione. Nelle ultime gare si sono messi in mostra per qualità e per determinazione Theo Hernandez e Rafael Leao. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i due giocatori sono i veri top player del Milan. Grazie al portoghese e al francese, il club meneghino vola sulla fascia sinistra. Entrambi i giocatori hanno il cartellino che vale 50 milioni di euro a testa (100 in totale).

Mister Pioli sorride, consapevole di avere nelle proprie mani un tesoro per il futuro. In Italia infatti nessuna squadra registra gli stessi risultati sulla fascia sinistra per ritmo, velocità, creatività tattica e occasioni da gol. I due gioielli hanno una bella intesa in mezzo al campo: si cercano e si muovono all’unisono. Quando il terzino si accentra, l’attaccante resta più largo. Al contrario se il francese va verso il fondo, allora il portoghese punta la porta. L’obiettivo della società è rinnovare il contratto ai suoi gioielli e continuare ancora a lungo con loro. Theo e Leao sono destinati ad essere il futuro del Milan.