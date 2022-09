Nuova idea di mercato per il Milan, si tratta di Terracciano

Il Milan guarda con attenzione in vista delle prossime sessioni di mercato. Il nome nuovo per la porta è quello di Terracciano

La dirigenza rossonera è sempre attenta all'evolversi di determinate situazioni contrattuali per quanto concerne il calciomercato. In vista della prossima stagione, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno guardando con attenzione a Pietro Terracciano, portiere in forza alla Fiorentina.

La società di via Aldo Rossi sta facendo delle serie relative riguardo al reparto portieri che si ritrova. In questo momento dietro a Mike Maignan ci sono Cyprian Tatarusanu e Antonio Mirante. Il primo ha 36 anni e il secondo ha 38 anni. Anche e soprattutto per questo, Paolo Maldini sta riflettendo seriamente se continuare con loro due alle spalle di Magic Mike a partire dalla prossima stagione. Sottolineiamo il fatto che entrambi gli esperti portieri hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.