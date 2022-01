Milan: tentazione Kulusevski, ma l’affare è complicato

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo gli occhi sul talento bianconero Kulusevski, in uscita dalla Juventus.

Rimangono veramente pochi giorni alla chiusura del mercato, ed il Milan è pronto a sferrare nuovi colpi se ce ne sarà l'occasione. Federic Massara e Maldini studiano tutti i profili possibili da poter inserire in rosa che non siano eccessivamente onerosi. Nelle ultime ore, si parla tanto della tentazione di portare a Milanello, Dejan Kulusevski, in uscita proprio dai bianconeri. Il classe 2000, da quando è a Torino ha trovato pochissimo spazio ed non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue capacità. Con l'arrivo imminente di Dusan Vlahovic, lo spazio andrà a ridursi ulteriormente, ed il calciatore inizia a fare pressione per essere ceduto. Il procuratore del ragazzo ha iniziato a muoversi, proponendolo a diverse società. Tra queste come riferito dai quotidiani sportivi odierni, c'è appunto anche il Milan. Società con cui Lucci ha un ottimo rapporto, vedi anche l'arrivo di Alessandro Florenzi.