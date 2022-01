Milan: forte l’interesse per il difensore del Tottenham

Il lavoro di Massara e Maldini non si ferma mai. I dirigenti rossoneri sono alla ricerca di un difensore che possa dare garanzie al reparto.

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan avrebbe messo gli occhi sul calciatore del Tottenham Japhet Tanganga. Il 22enne è un prodotto dell' Accademy degli Spurs ed ha debuttato in Premier League nel big match contro il Liverpool. Potrebbe essere il profilo giusto per poter sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Il primo contatto tra la dirigenza rossonera e l' entourage del calciatore è avvenuto nel mese di dicembre, ma ieri invece vi è stato anche un colloquio tra le due società. Il club inglese ha aperto ad una possibile cessione in prestito, formula molto gradita ai rossoneri, ma vorrebbero delle garanzie anche sull'obbligo di riscatto (mediante il raggiungimento di alcuni obiettivi). Japhet non sta spingendo per l'addio ma sta valutando diverse opzioni, perché con il rientro in campo di Romero correrebbe il rischio di giocare molto meno. I club sono in contatto con il Ds Paratici che chiesto di rimandare la discussione all'inizio della prossima settimana. La valutazione iniziale del difensore degli Spurs si aggirerebbe intorno ai 20-25 milioni di euro ,ma certamente il prezzo si potrà trattare.