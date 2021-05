Milan, super festa in spogliatoio sulle note della Champions | VIDEO

Il video della festa rossonera nello spogliatoio dopo la vittoria contro l'Atalanta per 2-0.

MILANO - Il Milan trova l’impresa proprio all’ultima curva, proprio nell’incrocio più difficile, e torna in Champions sette anni dopo l’ultima volta. Esordisce così La gazzetta dello Sport nel celebrare la conquista rossonera di Bergamo. Una vittoria conquistata e meritata sul campo, con un campionato condotto in testa per una ventina di giornate e che si porta in dote il record di vittorie in trasferta (16) nella storia della Serie A. I bergamaschi invece chiudono una stagione comunque trionfale con po’ di amaro in bocca: dopo la finale di Coppa Italia persa con la Juve, fallisce anche l’assalto al secondo posto. Sarebbe stato il piazzamento migliore nella storia del club.