Milan su Mallen come vice-Ibra: c’è sempre Raiola di mezzo…

MILANO – Il Milan, nella persona di Paolo Maldini, si muove sul mercato in vista della prossima sessione invernale. Ecco dunque che nelle ultime ore si affaccia sul taccuino di Paolo Maldini, il nome di Donyell Mallen, calciatore olandese, attaccante del PSV e della nazionale olandese. Nato il 19 gennaio 1999, 1.79 mt per 76 kg: è lui il nuovo obiettivo rossonero. Non si tralasciano però piste “fatte in casa”, sino alla promozione del giovane Colombo, che già bene ha figurato dove è stato chiamato in causa.