Milan, Stefano Pioli studia le alternative per sopperire all’assenza di Theo

I rossoneri sono pronti a tornare in campo sabato nel match del Castellani contro l'Empoli. Da valutare però i molti infortuni in casa Milan

La prima è quella più ovvia. Vale a dire sostituire in questi 2-3 match Theo Hernandez con il suo rimpiazzo naturale. Fodé Ballo-Touré , terzino mancino di origine senegalese, acquistato un anno fa proprio per coprire le spalle a Theo.

L’alternativa semi-naturale potrebbe essere lo spostamento di Sergino Dest sulla corsia mancina. Il laterale statunitense, arrivato in prestito dal Barcellona, ha giocato diverse volte in carriera come terzino sinistro. Nell’ultima stagione in Liga lo ha fatto in ben 4 occasioni. Non sarebbe dunque un’eresia ipotizzare questa scelta da parte di Pioli.