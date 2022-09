Milan, arrivano novità importanti dalla rifinitura: ecco il recupero

Proprio dalle immagini che giungono da Milanello si scorge un’importante novità. Ovvero il recupero di un calciatore importante per Stefano Pioli, il quale sembra ormai tornato in gruppo e pronto ad essere convocato per la sfida di domani.

Come si evince dalle immagini provenienti da Milanello, il calciatore sembra essere pienamente recuperato. Si tratta di Rade Krunic . Vale a dire il jolly di centrocampo che si era fermato per una lesione muscolare qualche settimana fa.

Krunic in queste ore sta lavorando con il gruppo, segnale di un recupero ormai pieno e sicuro. Il centrocampista classe ’93 dovrebbe così essere a disposizione già per Milan-Dinamo Zagabria di domani, anche se difficilmente partirà dal 1′ minuto. Più probabile la panchina per Krunic che proverà ad essere utile a gara in corsa.