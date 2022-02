Milan-Udinese, Pioli : “Il fallo di mano è evidente ed è da annullare”

Questa sera alle ore 18.50 è andata in scena la gara fra il Milan e l'Udinese, valida per la 27esima giornata di Serie A.

SUL GOAL - "Secondo me il fallo di mano è evidente, ci sta. Che non l' abbiano visto al VAR è difficile, ed è un errore grave. Che non abbiamo fatto una prestazione spettacolare è vero, ma questo goal è da certamente da annullare. Inoltre penso che non si possa giocare 45 minuti di gioco effettivo. Troppe pause ed interruzioni".