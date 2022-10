Milan: l’infermeria si riempie, Stefano Pioli perde due titolari

Guaio doppio per Pioli, che sulla corsia di destra aveva già perso Junior Messias alla vigilia di questa trasferta, anche lui fermo per un problema muscolare.

Problemi di entità muscolare anche per Calabria e Kjaer. I due difensori usciti prima del tempo hanno subito lo stesso stop: risentimento al flessore della coscia destra. Entrambi i casi da approfondire, con il Milan che spera non si tratta di lesione per non perdere i due titolari per troppo tempo.