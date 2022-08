Atalanta-Milan: ecco le probabili formazioni, reparto offensivo confermato

Gli uomini di Stefano Pioli questa sera affronteranno l' Atalanta al Gewiss. Sarà la prima trasferta di questo campionato per i rossoneri.

I rossoneri sono pronti per affrontare la prima trasferta di questa Serie A 2022/2023 e si tratta di un impegno tutt’altro che da sottovalutare. Infatti, i campioni d’Italia vanno in scena a Bergamo contro l’ Atalanta .

La squadra di Stefano Pioli ha esordito in campionato vincendo 4-2 contro l’Udinese a San Siro e vuole ripetersi oggi al Gewiss Stadium. Anche i ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno debuttato con una vittoria, 2-0 sul campo della Sampdoria. Ci si attende una bella partita, dato che si scontreranno due formazioni a cui piace praticare bel calcio.

Gasperini, che deve rinunciare a Zappacosta ed Ederson, schiererà l’Atalanta con il collaudato modulo 3-4-1-2. Juan Musso in porta, in difesa dovrebbero giocare Toloi, Djimsiti e Okoli. C’è il dubbio Demiral. A centrocampo gli esterni saranno Hateboer a destra e Maehle a sinistra, mentre gli interni saranno De Roon e Koopmeiners. L’ex rossonero Pasalic sarà il trequartista, dietro alla coppia Lookman-Zapata. L’ex di Everton e Lipsia è in vantaggio su Muriel.