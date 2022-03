Il corto muso è diventato del Milan di Pioli: ecco i dati

ll Milan di Stefano Pioli in questa stagione vince spesso con un gol di scarto. Pioli sta sperimentando il "corto muso"?

L' editoriale 'Tuttosport' ha dedicato un approfondimento ai rossoneri di Stefano Pioli. I quali sono primi in classifica in Serie A , con il terzo miglior attacco e la quarta miglior difesa del torneo. C'è un dato, però, che balza agli occhi scorrendo un po' le statistiche delle squadre in lotta per lo Scudetto. Il 'corto muso', la pratica di vincere le partite per un gol di scarto da sempre associato ai bianconeri di Massimiliano Allegri, in realtà appartiene al Milan di Pioli. I rossoneri, infatti, hanno vinto ben 11 partite su 20 con il minimo scarto, dinanzi le 10 su 19 del Napoli di Luciano Spalletti e le 5 su 17 dell'Inter di Simone Inzaghi.