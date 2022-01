Conferenza stampa Pioli: ” La squadra si è sempre fatta trovare pronta”

Alle ore 9.45 il tecnico Stefano Pioli presenterà la prossima gara rossonera , ovvero la sfida contro il Venezia di Zanetti.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli alle ore 9.45 presenterà la gara fra il Venezia ed il Milan , valida per la 21esima giornata di Serie A . La sfida tra le due squadre andrà in scena allo stadio Penzo di Venezia.

Su Ibra e Leao: "Ibra è sempre incavolato c'è l ha sempre con qualcuno per tirare fuori da se stesso e dagli altri. Non è contento ovviamente del rigore, ma del successo della squadra si. Leao si sta avvicinando al 100% avrà bisogno di minutaggio, Leao deve continuare a lavorare con una grande dedizione, è un giocatore che può diventare veramente forte a livello europeo."

Accaunt Twitter della Roma, la foto di Tonali che trattiene Zaniolo. Ancora una volta un goal preso da calcio d'angolo, per colpa di una leggerezza di Krunic? " Non seguo i social e non mi interessa. Ciò che conta è domani. Le palle inattive c'è stato un errore ma non di Krunic. Ci lavoriamo spesso e cerchiamo sempre di trovare le soluzioni migliori".