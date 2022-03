Napoli-Milan: vediamo insieme le statistiche della gara di oggi

Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena la gara più attesa della 28esima giornata di Serie A. Stiamo parlando ovviamente di Napoli-Milan.

Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena la gara più attesa della 28esima giornata di Serie A. Stiamo parlando ovviamente di Napoli-Milan, gara fondamentale in ottica lotta scudetto. Si sfidano le prime della classe, che entrambe vorranno portare a casa tutti i punti disponibili per prendere definitivamente il "volo". Vediamo insieme però le curiosità e le statistiche del match odierno.