Milan, stasera presenza numero 200 per un rossonero

La gara di questa sera che vedrà il Milan affrontare il Genoa di Sheva sarà la presenza numero 200 per un rossonero. Scopriamo chi.

E' già iniziato il turno infrasettimanale valevole per la 15a giornata di Serie A. Nelle gare di ieri i bianconeri sono tornati alla vittoria. La squadra di Gasperini cala il poker e ora si trova ad un solo punto dai rossoneri, in attesa della partita di questa sera. Oggi il Milan scenderà in campo alle 20:45 nella gara in programma al Ferraris contro il Grifone. Sheva è a caccia della prima vittoria da quando siede sulla panchina dei liguri. La squadra di Pioli, dopo due sconfitte consecutive, vuole tornare a conquistare i 3 punti per riprendere il suo cammino verso lo scudetto.

Tornerà dal primo minuto a centrocampo Franck Kessiè. Per l'ivoriano la partita di questa sera rappresenterà la presenza numero 200 con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Il suo esordio risale a luglio 2017, quando giocò la partita di andata del terzo turno preliminare di Europa League vinta per 1-0 in casa dell'U Craiova. La prima rete, invece, arrivò nell'agosto dello stesso anno, nella prima giornata di Serie A, quando segnò un rigore nella gara vinta per 3-0 in casa del Crotone. In totale con la maglia rossonera, il centrocampista calle 1996 ha segnato 32 gol in tutte le competizioni.

Dopo un avvio complicato, Kessiè è riuscito a diventare un giocatore fondamentale per i rossoneri, grazie anche all'aiuto di Pioli. L'ivoriano è stato certamente tra i giocatori più decisivi per il ritorno del Milan in Champions League, dopo un'astinenza durata 7 anni. Sarà una gara speciale per lui questa sera. L'ex Atalanta, però, è in scadenza di contratto a giugno 2022. Le parti sono ancora molto distanti per quanto riguarda il rinnovo. Il giocatore richiede un ingaggio troppo alto per la società, intorno ai 9 milioni annui. Così, Kessiè potrebbe lasciare il Diavolo a fine anno a parametro zero, o addirittura, qualora arrivasse un'offerta valida, potrebbe partire già a gennaio.