Milan stai attento: il Benfica ci prova per Kaio Jorge

Il numero 9 brasiliano ha suscitato l'interesse di tantissimi club in tutta Europa, che sembrano pronti ad affondare il colpo

Redazione Il Milanista

La trattativa per Kaio Jorge è intricata e ancora bloccata. Il Milan, che ha un accordo di massima col calciatore, non sembra intenzionato ad affondare il colpo, deciso ad attendere lo svicolo del calciatore.

L'attaccante classe 2002 resta il prescelto da Maldini per rafforzare il reparto d'attacco e costruire i diavoli del futuro. Il giovane giocatore è talentuoso e di prospettiva, perfetto da affiancare a due campioni come Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, che potrebbero aiutarlo nel suo percorso di crescita.

Il Milan sottovaluta la concorrenza

Il club di Via Aldo Rossi aspetta e sorride all'attaccante brasiliano, in attesa di abbracciarlo a parametro zero. Temporeggiare, però, non è mai una mossa saggia sul fronte calciomercato, soprattutto quando un calciatore è corteggiato come Kaio Jorge. Perderlo ad un passo dalla chiusura della trattativa è un rischio sempre concreto.

Infatti sono moltissimi i club importanti sul 9 del Santos, tra i più ci sarebbero Juve e Atletico Madrid; ma ad oggi, anche il Benfica si sarebbe inserito di prepotenza nella trattativa.

Sarebbero proprio i portoghesi la squadra di cui ha parlato il presidente Andres Rueda, quando alludeva ad una trattativa in corso per la cessione del suo gioiello. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, quella che è arrivata è al momento una manifestazione di forte interesse per l'attaccante, che presto può tradursi in un vero e proprio tentativo.

Mosse e contromosse

Il Santos si sarebbe rassegnato a cedere l'attaccante, tanto che avrebbe già individuato nel colombiano Cristian Arango, un bomber classe 1995, un sostituto perfetto di Kaio Jorge. Ad oggi i brasiliani si auspicano che per il giocatore in uscita si apra la più classica delle aste.

Il Milan si guarda intorno e valuta una contromossa. Nonostante non siano intenzionati a pagare 10 milioni, i rossoneri che continuano ad essere forti sul calciatore, hanno deciso di mettere sul piatto 2 o 3 milioni di euro come indennizzo per la società brasiliana, al fine di assicurarsi il gioiello senza intoppi.