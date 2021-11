Progetto nuovo stadio: ecco la data in cui potrebbe essere pronto

Ci siamo quasi: il comune di Milano e le società di Milan e quella nerazzurra stanno per trovare l'intesa sul nuovo stadio

Redazione Il Milanista

Il capoluogo lombardo è vicino ad una svolta. Dopo anni di tira e molla riguardo al nuovo stadio, il punto d'incontro è vicino. Progetti presentati, ma non approvati. Intese non trovate. Ora quei tempi sono lontane e le parti in gioco sono pronte a lavorare tutte in un'unica direzione: quella del bene comune.

Il progetto sul nuovo stadio è pronto

Sono tante le indiscrezioni che vogliono il progetto sul nuovo stadio per le due società calcistiche milanesi ormai pronto a partire. La data in cui i lavori dovrebbero finire è già nota. Si parla del 2027. in quell'anno la società nerazzurra e quella rossonera avranno il loro nuovo stadio al passo con i tempi.

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala si dice positivo

"Credo che a questo punto, per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo più grandi incertezze. La decisione dell'interesse pubblico credo vada spiegata bene, anche alla cittadinanza e a tutto il mondo della politica. Penso che per come siamo partiti due anni fa, abbiamo fatto dei grandi passi avanti e a mio giudizio il fatto di essere riuscito a riportare i club al rispetto dell'indice volumetrico del Pgt è una cosa molto positiva".

Ancora Beppe Sala sull'intesa trovata

"Sull'intesa trovata con i vertici rossoneri e nerazzurri, non parlerei di successo perché è chiaro che non è un confronto tra chi è più forte, ma è il compendiare gli interessi delle squadre con le regole dell'amministrazione. Quindi io considero molto buono l'accordo fatto e quindi non ho incertezze. Però va spiegato bene ai cittadini cosa sarà di San Siro, dell'area, quanto verde rimarrà". Queste le parole del sindaco di Milano Beppe Sala in merito all'intesa trovata per il progetto sul nuovo stadio per le due società nerazzurra e rossonera del capoluogo lombardo.