Milan spunta il nuovo talento argentino

Il mercato potrebbe portare al Milan il nuovo talento del calcio argentino. Maldini ha già avviato i contatti con il suo agente

Redazione Il Milanista

Il Milan vuole rinforzarsi e per completare l'opera di rafforzamento è necessario che arrivi a Milan un terzino destro, un centrocampista e un trequartista.

Se per i primi due ruoli i rinforzi sono stati già individuati (Dalot e Bakayoko), per la trequarti Maldini e Massara sono al lavoro. Il nome caldo è quello di Josef Ilicic dell'Atalanta per il quale il management rossonero ha in mano già l'accordo con l'ex Fiorentina. Prima di fiondarsi sullo sloveno però il duo mercato proverà a capire se esistono margini per imbastire una trattativa per Ziyech del Chelsea o Isco del Real Madrid (avversario di domenica).

Ma a prescindere da chi arriverà Maldini potrebbe prendere anche un altro giocatore. Magari un giocatore capace di giocare sia esterno sia da trequartista. E l'area scout rossonera, guidata da Geoffrey Moncada, ha individuato un possibile rinforzo.

Il nome nuovo per il Milan

L'ex Monaco ha segnalato agli uomini mercato un giovane argentino di 21 anni che gioca nel River Plate. Si tratta di Julian Alvarez considerato, da molti, come uno dei nuovi talenti dell'Argentina.

Alvarez nasce come esterno d'attacco destro ma può giocare anche da prima punta grazie alla sua capacità disarmante di saltare l'uomo. Nell'ultima stagione l'argentino ha messo a referto ben 7 passaggi vincenti.

Il Milan non ha ancora aperto le trattative con il River Plate per il classe 2000, che ha il contratto a scadenza a dicembre 2022 e una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. L'Aston Villa, che ha appena ceduto Grealish al Manchester City per 117 milioni di euro sta valutando l'ingaggio dell'argentino. Ma anche altri club di Premier League e l'Ajax, sempre attenta ai talenti sudamericani, ci stanno pensando. Gli unici contatti avuti dagli uomini mercato rossoneri sono stati con Fernando Hidalgo, l'agente del ragazzo.

Alvarez sarebbe un rinforzo ideale per la formazione di Stefano Pioli. Soprattutto se dovesse partire Samu Castillejo. La duttilità del classe 2000 sarebbe perfetta per il Milan che rimane alla ricerca anche di un terzo attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Il ragazzo preme per arrivare in Europa. Ora è tutto nella mani di Maldini e Massara