Il Milan ha sospeso la propria partnership con lo sponsor russo Fonbet a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. L’intesa tra le due parti era stata siglata nel gennaio del 2021, quando l’azienda era diventata nuovo Official Sports Betting Partner dei rossoneri in Russia e nella regione della CSI, Comunità degli Stati Indipendenti (un’organizzazione internazionale composta da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche). Nell’ambito della partnership, il marchio Fonbet era visibile in Russia e nella regione CSI durante le partite casalinghe del Milan di Serie A, oltre che sul sito ufficiale rossonero e sull’app mobile. La collaborazione si era estesa inoltre ad alcune promozioni per i clienti Fonbet e alla produzione di contenuti esclusivi per i tifosi rossoneri in Russia e nei Paesi della CSI.