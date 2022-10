La Primavera cala il poker allo Spezia: il tabellino della gara

“Il Milan concede il tris. Dopo i successi contro Chelsea e Udinese, al PUMA House of Football la Primavera rossonera supera lo Spezia e accede ai Sedicesimi di Coppa Italia, dove affronterà il Genoa . 4-0 il risultato finale, frutto di un ottimo primo tempo chiuso sul doppio vantaggio grazie alle firme di Pluvio e Longhi, autore di una doppietta e di numerosi pericoli per la retroguardia ospite. Tutto facile per i rossoneri anche nella ripresa, durante la quale il Milan controlla possesso ed energie, trovando i gol della sicurezza con Scotti e ancora Longhi nel quarto d'ora finale”.

Turnover per i rossoneri

“Mister Abate rivoluziona l'11 titolare rispetto all'ultima sfida di campionato apportando ben dieci modifiche alla formazione, con Bartesaghi unico superstite. Tra le fila rossonere c'è spazio per l'esordio stagionale di Casali e Torriani - in campo dal primo minuto. Positiva la prova di Stalmach, alla prima da titolare in maglia rossonera il centrocampista polacco si è distinto specialmente nella prima frazione, risultando tra i più ispirati. Da sottolineare anche l'ingresso di Scotti e la doppietta di un cinico Longhi in un pomeriggio ricco di soddisfazioni per l'ambiente rossonero. Il prossimo impegno è già alle porte, sabato 22 ottobre al PUMA House of Football arriva la Roma per la 9ª giornata di campionato”.