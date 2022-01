Milan-Spezia, la probabile formazione di Thiago Motta

Questa sera andrà in scena la sfida tra il Milan e lo Spezia allo stadio San Siro di Milano. Vediamo come scenderanno in campo i bianconeri..

Redazione Il Milanista

Questa sera alle ore 18.30 si giocherà Milan-Spezia allo Stadio San Siro ed il match sarà valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli affronteranno la gara con il solo obiettivo di portare a casa i tre punti, forti anche del pareggio tra Atalanta ed Inter. Discorso diverso per Thiago Motta, il quale dovrà fare a meno di Colley e Leo Sena, mentre potrebbe recuperare giusto in tempo Nzola. Vediamo quindi quale potrebbe essere la formazione bianconera.

La squadra ligure molto probabilmente scenderà in campo con un classico 3-5-2 con Provedel tra i pali. La difesa a 3 sarà composta da Erlic, Amian e Nikolau. A centrocampo vi è la lotta per una maglia da titolare tra: Kovalenko, Kiwio e Sala. Mentre sulle fasce dovrebbero esserci Reca e Gyasi. Il posto per le mezze ali , invece è occupato da Maggiore e Bastoni. In attacco invece vi è un ballottaggio aperto, ma in leggero vantaggio sarebbe la coppia Manaj-Nzola, preferiti per ora a Verde e Agudelo.

Nonostante il possibile risultato di questa sera, lo Spezia sta mostrando ottime cose. La squadra al giorno d'oggi occupa la zona salvezza a quota 19 punti. Thiago Motta ed i suoi uomini hanno creato un collettivo affiatato, il quale è in grado di lottare fino alla fine in ogni partita. Sicuramente anche merito di due-tre giocatori in prospettiva molto interessanti, primo fra tutti Maggiore e Gyasi.

SPEZIA [3-5-2]: Provedel, Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Maggiore, Kovalenko, Bastoni, Reca; Manaj, Nzola. Allenaotore: Thiago Motta.