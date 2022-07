Milan, movimenti in uscita: lo Spezia pensa a Mattia Caldara

Lo Spezia segue con interesse Mattia Caldara che rientrerà dal prestito al Venezia della passata stagione. Primi contatti tra le parti.

Redazione Il Milanista

Tanti movimenti in casa Milan con, Maldini e Massara che continuano a lavorare su entrate e uscite, soprattutto per il reparto difensivo. I rossoneri hanno necessità di un quarto centrale nelle rotazioni di Stefano Pioli. Sfumato Botman il duo è alla ricerca di alternative ma ha anche bisogno di cedere degli elementi che non rientrano nei piani dell'allenatore rossonero.

Tra coloro che rientreranno dai prestiti c'è chi resterà a Milano, come Pobega, e chi si troverà una nuova sistemazione per proseguire la propria carriera altrove. Tra questi c'è Mattia Caldara che farà ritorno a Milanello dopo la stagione a Venezia con cui non è riuscito a centrare la salvezza. Sul calciatore nativo di Bergamo si sarebbe fatto vivo lo Spezia, che vuole rinforzare il reparto arretrato. Con l'annuncio di Gotti sulla panchina del club, i bianconeri vorrebbero tentare di rinforzarsi per giocare anche il prossimo anno in Serie A, centrando la salvezza.

Caldara sarebbe un innesto di livello per i liguri che per la buona riuscita dell'operazione possono contare sul rapporto di vecchia data tra Picini, ds dello Spezia, e Paolo Maldini. Al momento, però, non vi è ancora una vera trattativa. Tra le parti ci sarebbero stati solo dei colloqui preliminari sia per la situazione legata al rinnovo di Maldini e Massara che per l'operazione che ha portato lo Spezia alla ricerca del nuovo allenatore. Ora i discorsi potrebbero riaprirsi e la trattativa può entrare nel vivo.

Tuttavia ci sarebbero degli ostacoli per la riuscita dell'affare. I rossoneri valutano Caldara una possibile contropartita da poter inserire nelle trattative. La valutazione del Milan per l'ex Atalanta è superiore ai 3 milioni di euro. L'affare può entrare nel vivo se si troverà un accordo con l'agente del calciatore, Beppe Riso, e non appena Pecini avrà conferme sul budget a disposizione dei liguri.