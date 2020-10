Milan-Spezia: le probabili formazioni contro la cabala

MILANO – Dopo l’estenuante partita contro il Rio Ave, domenica pomeriggio il Milan affronterà lo Spezia per la terza giornata di Serie A. Pioli dovrà fare a meno di Romagnoli, Ibrahimovic e Rebic, ancora infortunati. In difesa, quindi, scelte obbligate. Tonali, invece, scalpita per una maglia da titolare. Colombo, sembra essere il favorito per la maglia da titolare alle sue spalle Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz: quest’ultimo preferito a Leao, apparso fuori forma dopo il match di ieri. Lo Spezia, invece, sostituirà l’infortunato Zoet con Gabriel, lo squalificato Terzi con Erlic. L’ex Pobega potrebbe partire titolare. Davanti confermato Galabinov. Ma occhio alla cabala.

Infatti l’ultima squadra esordiente in Serie A è stato il Benevento, che nel 2017/18 sbancò San Siro grazie alla rete di Iemmello che gelò i tifosi rossoneri. E proprio loro sperano di rivivere la storia recente con i liguri.

Ecco le probabili formazioni:

PROBAILE FORMAZIONE MILAN 84-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3) – Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.