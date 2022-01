Che beffa la sconfitta di ieri: la prestazione è però un campanello d’allarme

Nella serata di ieri il Milan ha perso contro lo Spezia nel posticipo del 22esimo turno di Serie A. analizziamo il match.

Facciamo finta per un attimo che l'errore peraltro grave del signor Serra non sia mai accaduto. Prendiamo in considerazione la prestazione del Milan. I rossoneri nella partita di ieri sera non hanno di certo sfoderato la loro miglior prestazione. Il grave errore pesa. Sia nell'economia del match che del campionato. Il campanello d'allarme sarebbe però suonato ne più né meno. I reparti troppo distanti e sfilacciati l'uno con l'altro. I giocatori non sembravano poter creare pericoli, tolto Rafael Leao. Questo nonostante i rossoneri abbiano avuto in pano il pallino del gioco per tutti e 90 i minuti. Da qui ne deriva un'analisi breve e sintetica. I giocatori che hanno giocato ieri sera, ovvero le riserve in molti reparti, non sono stati all'altezza della situazione. Inefficaci e senza apparente cattiveria agonistica il Milan non ha mai dato l'impressione di poter fare male nonostante meritasse i 3 punti. Urgono rinforzi e urge recuperare i titolari al più presto!