Milan-Spezia: 10 curiosità che non sai sulla partita di oggi

Il Milan, nel tardo pomeriggio di oggi, affronterà tra le mura amiche di San Siro lo Spezia di Thiago Motta. Ecco le curiosità della partita

Alle 18.30 il Milan scenderà in campo contro lo Spezia per la 22a giornata di Serie A.

Il club di via Aldo Rossi ha pubblicato sul proprio sito, acmilan.com, le 10 curiosità della partita.

10 CURIOSITÀ SU MILAN-SPEZIA

Le principali statistiche verso la 22ª giornata di Serie A dei rossoneri

Torna il campionato, in un inusuale appuntamento al lunedì pomeriggio: il Milan cerca contro lo Spezia la quarta vittoria consecutiva in campionato e una prestazione per avvicinarsi nel migliore dei modi al big match contro la Juventus di domenica. Nell'attesa del calcio d'inizio, previsto per le 18.30 di domani, ecco alcune curiosità e statistiche sulla sfida valida per la 22ª giornata:

SCONTRI DIRETTI

1- Tre i precedenti in Serie A tra Milan e Spezia: conducono i rossoneri per due vittorie a una.

2- Il Milan ha vinto le ultime quattro partite di Serie A contro squadre liguri, incluse le tre già giocate in questo campionato: i rossoneri non collezionano quattro successi stagionali contro squadre della Liguria dal 1950/51.

STATO DI FORMA

3- Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato segnando sempre almeno tre reti: l'ultima volta che ha realizzato tre o più gol in più gare consecutive in Serie A è stata nel novembre 2011, quando arrivò a 5.

4- Il Milan ha vinto 10 delle 11 gare giocate in questo campionato contro squadre attualmente nella seconda metà della classifica, ed è la formazione che ha ottenuto più punti contro queste avversarie (31).

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan è la squadra ad aver perso meno punti una volta in vantaggio (3) in questa stagione ed è una delle due ad aver segnato più gol nell'ultima mezzora di gioco (18).

FOCUS GIOCATORI

6- Nel precedente dell'ottobre 2020, unico a San Siro in Serie A, Rafael Leão ha realizzato la sua prima - e finora unica - marcatura multipla in campionato con il Milan.

7- Contro lo Spezia, nella partita d'andata di questo campionato, Daniel Maldini ha trovato la sua prima rete in Serie A, alla prima presenza da titolare nella competizione. Nello stesso incontro si è verificato quello che a oggi è l'ultimo gol in campionato di Brahim Díaz.

8- La prossima sarà la 150ª partita con la maglia del Milan in tutte le competizioni per Zlatan Ibrahimović. Lo Spezia, in caso di rete dell'attaccante svedese, diventerebbe l'81ª squadra diversa nei cinque maggiori campionati europei a subire gol da Ibra e la 33ª per quanto riguarda la Serie A.

9- Theo Hernández del Milan è il terzo difensore nelle ultime 15 stagioni a prender parte ad almeno 9 gol (4 reti, 5 assist) nelle prime 21 giornate di campionato.

10- Contro lo Spezia è arrivata la prima delle tre doppiette in Serie A di Junior Messias; dopo la rete contro la Roma, il brasiliano potrebbe trovare il gol in due gare interne di fila nella competizione per la seconda volta, dopo il dicembre 2020 con il Crotone.