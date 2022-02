Inter-Milan, è già tutto esaurito: 38 mila spettatori a San Siro

E' tutto pronto per il Derby della Madonnina, che si giocherà sabato 5 febbraio. San Siro però è già totalmente esaurito.

Sabato 5 febbraio andrà in scena il derby della Madonnina fra Inter e Milan , San siro però ha già fatto registrare il tutto esaurito. In poche ore infatti spiega la Gazzetta dello Sport, sono stati "staccati" quasi 38 mila tagliandi a disposizione considerando le limitazioni al 50% della capienza. Una cornice di pubblico quindi che sarà all' altezza di un big match tanto atteso, che probabilmente trarrà le sorti del campionato.

Il derby di Milano si vedrà in tutta Europa. In Inghilterra è meno prestigioso il confronto tra le due di Manchester, il City occupa il primo posto in classifica, mentre lo United il quarto. In Liga il Real di Ancelotti è capolista, l' Atletico invece è ad oggi fuori dal podio. Bisogna dire quindi che il Derby fra le due milanesi fa invidia in tutta Europa. E le due squadre sommano insieme 102 punti, media di 2,3; seguono in coppia City e United 95 (2.1), le due di Madrid 86, media 2.