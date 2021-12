Milan, Spalletti: “Regola chiara, c’è poco da discutere”

Nella conferenza stampa prima della gara con lo Spezia, Spalletti è tornato sulla partita con il Milan e sul gol annullato a Kessiè.

Redazione Il Milanista

Ultima giornata di Serie A prima della sosta natalizia. Per il Milan l'ostacolo è l'Empoli. La partita è in programma stasera alle 20:45 allo stadio Castellani. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-0 contro i partenopei, che hanno così agganciato il Diavolo in seconda posizione a quota 39 punti. Le polemiche, dopo quella partita, sono state molte. Non solo per il gol decisivo degli azzurri firmato da Elmas, ma soprattutto per il gol annullato nel finale a Kessiè, dopo la revisione dell'arbitro al VAR, per un fuorigioco discutibile di Giroud.

Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia è stato nuovamente interpellato sul gol annullato a Kessie e ha risposto nella seguente maniera: "A caldo per qualcuno c’è stato un fuorigioco particolare, si sono accesi un po’ di dubbi nel dibattito. Però a freddo tutti, compresi gli organi istituzionali dell’AIA, hanno confermato che si tratta di una regola UEFA e FIFA e si sono espressi in maniera unanime. Se qualcuno vuole restare a caldo, è una scelta sua. La situazione è chiara, per cui non capisco di cosa si parli".

Per il tecnico degli azzurri non c'è nessun tipo di dubbio: la decisione dell’arbitro Massa è stata corretta. Il fatto che anche dall’AIA sia arrivato un giudizio positivo sulla scelta del fischietto di Milan-Napoli lo convince ancora di più del fatto che non vi sia stato alcun tipo di errore. Ad ogni modo, ormai la partita è superata e non si può tornare indietro. L'obiettivo del Milan è quello di dimenticare velocemente quanto successo e tornare a conquistare i tre punti, per rimanere agganciati ai cugini nerazzurri e continuare a competere per lo scudetto.