Milan, il punto della situazione sui rossoneri infortunati

Torna alla vittoria il Milan con una prestazione dominante al Ferraris. Il Diavolo però perde Kjaer. Ecco come stanno gli infortunati.

Redazione Il Milanista

Il Milan riprende il suo cammino in campionato con una prestazione convincente. Al Ferraris i rossoneri si impongono per 3-0 contro l'ex Sheva. La sblocca il solito Zlatan Ibrahimovic con una grande punizione, poi la doppietta dell'uomo del momento, Junior Messias, alla sua prima partita da titolare in campionato con i rossoneri. Ora il Diavolo si trova a un solo punto dal primo posto, complice il pareggio della squadra di Luciano Spalletti al Mapei. Unica nota negativa della serata, l'infortunio di Kjaer dopo pochi secondi dall'inizio della gara.

Il difensore danese, nel tentativo di contrastare Cambiaso, ha subito un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, che lo ha costretto ad abbandonare il campo di gioco in barella. Oggi le visite per capire l'entità dell'infortunio. Si teme la rottura del legamento crociato e, di conseguenza, un lungo stop. Sarebbe una grave perdita per Pioli dato che Kjaer è diventato un pilastro del reparto difensivo, oltre ad essere uno dei leader carismatici della squadra. In tal caso, Maldini è pronto a muoversi per portare un nuovo difensore in casa Milan già nella sessione di mercato di gennaio.

In mattinata, Davide Calabria si è sottoposto a una visita di controllo alla clinica Columbus per stabilire con maggior precisione la data del suo ritorno in campo. Il terzino del Diavolo si è infortunato al polpaccio nel ritiro con la Nazionale durante l'ultima sosta. Già stabiliti invece i tempi di recupero di Ante Rebic. Dopo aver smaltito la botta alla caviglia, il croato era tornato ad allenarsi con il gruppo. Ma alla vigilia della partita di Firenze si è fatto nuovamente male. Per lui lesione al bicipite femorale e rientro in campo dopo la sosta di Natale. Stesso infortunio per Olivier Giroud. Il francese si è fermato nella gara di Champions contro l'Atletico Madrid, ma lui potrebbe tornare prima della fine dell'anno.