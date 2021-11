Il punto della situazione sui rinnovi di contratto in casa Milan

Con il mercato di gennaio alle porte, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha dichiarato che la società si occuperà dei rinnovi.

Il Milan ha subito la possibilità di riscattare la brutta sconfitta subita a San Siro domenica per mano del Sassuolo. Domani sera alle 20:45 scenderà in campo al Ferraris contro il Genoa dell'ex Shevchenko. Una gara speciale, ma anche complicata dato che il Grifone è a caccia di punti importanti per continuare a lottare per la salvezza. L'obiettivo è quello di ritrovare i 3 punti che mancano ormai dal 31 ottobre , quando i rossoneri si imposero per 2-1 all'Olimpico contro i giallorossi. Il Diavolo si trova ora al secondo posto in classifica, a tre punti dalla squadra di Luciano Spalletti e con i nerazzurri staccati di un punto soltanto. Alle porte c'è la sessione invernale di mercato .

Per quanto riguarda i giocatori, gli obiettivi principali sono Theo Hernandez, Rafael Leao e Bennacer. Per il francese, la società rossonera ha già fatto una proposta al procuratore Quillon. 4 milioni di euro netti a stagione e prolungamento del contratto fino a giugno 2026. Si vuole trovare un accordo anche con il capitano Alessio Romagnoli. La volontà del giocatore è quella di rimanere, ma le condizioni prevedono una riduzione dell'ingaggio, dovuta al fatto che il numero 19 dei rossoneri non è più un titolarissimo. Più complicata rimane la situazione riguardante Franck Kessiè, in scadenza a giugno 2022. Le due parti sono ancora distanti, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. Se i rossoneri non vorranno perdere l'ivoriano a parametro zero, saranno costretti ad accettare un'eventuale offerta a gennaio.