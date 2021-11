Milan, la situazione dei giocatori indisponibili per Pioli

Manca un mese prima della sosta natalizia. Il Milan vuole recuperare tutti i suoi giocatori per continuare la lotta scudetto.

Redazione Il Milanista

Sono otto le partite, due di Champions League e sei in campionato, che separano il Milan dalla conclusione della prima metà di stagione. La situazione in Europa è molto complicata, con i rossoneri che stasera si giocano tutto al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Solo una vittoria consentirebbe al Diavolo di sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. In caso di uscita dalla Champions e di mancato accesso al play off di Europa League, il Milan potrà concentrare tutte le sue energie in Serie A, dove attualmente occupa la prima posizione con il Napoli. Nell'ultima gara di campionato, è arrivata però al Franchi la prima sconfitta per la squadra di Pioli.

Attualmente i rossoneri devono fare i conti con qualche assenza. La prima è quella di Tomori, che è pesata molto nella partita persa a Firenze. Il giocatore inglese è diventato un punto centrale per la difesa di Pioli, il quale si augura di riaverlo a disposizione per la prossima gara di campionato contro il Sassuolo, in programma a San Siro domenica alle 15. Più lungo, invece, lo stop di Calabria. Il terzino azzurro ha accusato, durante la sosta, un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. Stessa sorte per Rebic, vittima di una lesione al bicipite femorale poco prima della trasferta di Firenze.

Le buone notizie sembrano arrivare da Maignan. Il portiere ex Lille, che ha stupito nei suoi primi mesi in rossonero, sta recuperando prima del previsto dopo l'operazione al polso. Pioli potrebbe averlo a disposizione la prossima settimana, quando il Milan farà visita al Genoa a Marassi nel turno infrasettimanale. Non è però da escludere la possibilità di vederlo già in campo questa domenica, nella sfida di San Siro contro il Sassuolo. Il tecnico rossonero vuole recuperare il prima possibile tutti i componenti della propria rosa, così da competere al meglio nella lotta scudetto con il Napoli, che nel frattempo ha perso Osimhen per circa 3 mesi.