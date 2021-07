Milan: si guarda con interesse in Russia e in Argentina

Secondo quanto riportato dal canale argentino TyC Sport e dal canale russo Match Tv il Milan valuta due giocatori dei rispettivi campionati

Il Milan vuole rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso l'arrivo di Mike Maignan dal Lille, e aver definito il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid, e gli ingaggi di Olivier Giroud dal Chelsea (1 milione per il cartellino, più 1 milioni di bonus) e di Fodé Ballo-Touré dal Monaco (prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro) la dirigenza rossonera è in cerca di un secondo trequartista e di altri giocatori con cui puntellare la rosa.

In Russia, ad esempio, sono sicuri che il management rossonero sia in procinto di presentare un'offerta per Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Un'offerta, secondo quanto riferito dal canale sportivo russo Match Tv, così formulata: 5 milioni di euro per il prestito e un diritto di riscatto fissato a 20 milioni, più 4 milioni di bonus, in caso di qualificazione alla Champions League 2022/23. Secondo il programma di Russia 2 sarebbe proprio il nazionale croato, classe 1997, il prescelto a sostituire Hakan Calhanoglu passato, da svincolato, ai cugini dell'Inter.