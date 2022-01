Milan-Roma- Rossoneri show, annientati anche i giallorossi

Il Milan sconfigge la Roma di Josè Mourinho, grazie ad una prestazione superlativa. Anche con le tante assenze i rossoneri fanno spettacolo.

Goal e tantissime emozioni a San Siro, i rossoneri partono fortissimo ed all'ottavo minuto di gioco si portano in vantaggio con il rigore calciato da Giroud, grazie ad un fallo di mano commesso dal centravanti giallorosso Tammy Abraham. Dopo 9 minuti arriva il raddoppio del Milan su un errore terrificante di Roger Ibanez, la palla arriva a Junior Messias che la incastra nell'angolino della porta. Al 40esimo la partita prende una piega diversa, la Roma trova il goal del momentaneo 2-1 grazie al goal del numero 9 giallorosso su assist di Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa del secondo tempo tutte le chance di Josè Mourinho vanno in fumo, i diavoli ci sono ed oggi sembrano imprendibili. Gli uomini di Stefano Pioli mostrano un ottimo gioco, come testimoniano anche i 406 passaggi all'attivo.

Il Milan esce vincitore dalla sfida nonostante le innumerevoli assenze ( Dieci sono i giocatori non a disposizione del mister) a causa degli infortuni, Covid e convocati in Coppa d'Africa. Con questa vittoria il Milan si riporta momentaneamente a -1 dall'Inter, il quale dovrà successivamente recuperare la partita rinviata contro il Bologna. I rossoneri dovranno certamente ringraziare anche Mike Maignan, autore di tre parate decisive. Lo stesso discorso vale anche per i giallorossi, graziati dai legni nei tiri di Brahim Diaz e di Florenzi. Buone notizie per Stefano Pioli che ha riabbracciato Rafael Leao dopo un lungo periodo di stop, il quale ha siglato il 3-1 finale. Unica nota stonata è il rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic al 92esimo. Lo svedese si fa ipnotizzare da Rui Patricio e "calcia male" il 5 rigore su 7 tirati.