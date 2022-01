Milan-Roma, staffetta Ibrahimovic/Giroud, chi la spunterà?

Domani sera i rossoneri saranno impegnati nel big match contro i giallorossi. I dubbi di formazione riguardano l'attacco, Ibra o Giroud?.

Domani sera alle ore 18.30, il Milan sarà impegnato nel big match casalingo contro la Roma di Josè Mourinho. I rossoneri vorranno portare a casa il maggior numero di punti per rincorrere i nerazzurri, che ad oggi si trovano a +4. Le assenze del match saranno moltissime. Alcune dovute alla pandemia ed altre invece alla Coppa d'Africa. La competizione africana infatti ha "sottratto" al Milan tre protagonisti : Ismael Bennacer (Algeria), Franck Kessie ( Costa d' Avorio), Fode Ballo- Tourè ( Senegal). Il tecnico Stefano Pioli però ha recuperato anche diversi giocatori che si erano fermati per via di qualche guaio fisico. Tra questi troviamo: Rafael Leao, Ante Rebic e Davide Calabria. Tutti questi giocatori sicuramente non hanno i 90 minuti sulle gambe, ma sono comunque dei calciatori in grado di risolvere le partite con i loro colpi di genio.