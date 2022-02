Milan-Lazio, rossoneri show e biancocelesti al tappeto!

Il Milan batte la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia. Punteggio netto e rotondo per i rossoneri: 4-0

Redazione Il Milanista

Stasera è andata in scena Milan-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il teatro della sfida è stato lo stadio San Siro di Milano e a passare il turno è stato il Milan.

Partita equilibrata nei primissimi minuti. Poi esce il Milan con la prima occasione del match che è proprio per i rossoneri ma la rasoiata di Kessie al 12' si spegne tra i guantoni di Reina. Secondo affondo e subito 1-0 per il diavolo con Romagnoli che in impostazione pesca Leao tra le linee. Il portoghese si presenta solo davanti a Reina e al minuto numero 24 lo trafigge con un diagonale preciso.

Sul finire della prima frazione uno-due terrificante del Milan. Al 40'Leao entra in area, supera un difensore e consegna un cioccolatino a Giroud che deposita in rete. Al 45' è invece Theo Hernandez che servito tempestivamente da Brahim Diaz appoggia al centro sempre per l'accorrente Giroud che di piatto non lascia scampo a Reina. 3-0 a fine primo tempo.

Nella seconda frazione la musica non cambia. Milan quasi sempre in avanti e Lazio intenta più a difendere che ad offendere. Al minuto numero 80 arriva anche il poker per il Milan: calcio d'angolo per i rossoneri e dopo un batti e ribatti è Franck Kessie il più lesto a depositare in rete la sfera.

Risultato finale: 4-0 per il Milan. rossoneri avanti in Coppa Italia e biancocelesti a casa. In semifinale il Milan troverà l'Inter che nella serata di ieri ha eliminato la Roma con un più contenuto 2-0. Sarà quindi un doppio derby che si preannuncia a dir poco infuocato quello che vivremo al prossimo turno della competizione. Unica nota dolente per il Milan è l'ammonizione di Sandro Tonali. Il mediano classe 2000 era diffidato e di conseguenza salterà l'andata di semifinale di Coppa Italia contro i cugini nerazzurri.