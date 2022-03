I risultati delle squadre rossonere dello scorso weekend

Le squadre giovanili rossonere sono state impegnate nello scorso weekend. Andiamo a vedere i risultati

“Tanti sorrisi e diverse belle vittorie in un fine settimana davvero intenso per il Settore Giovanile rossonero. Al ko della Primavera maschile a Napoli fa da contraltare, ad esempio, il bel successo della femminile di Mister Corti, che con il 3-2 di Verona - grazie anche alle reti di Kirschstein e Selimhodzic, entrambe nel giro della prima squadra - tiene la scia della Juventus capolista del girone a -1”.

“In copertina anche il doppio successo a Venezia delle U16 e U15 rossonere: le squadre di Abate e Bertuzzo sono ora entrambe al comando dei rispettivi gironi, come l'U17 di Lantignotti che con il pari in extremis a Brescia mantiene la striscia positiva che ha contraddistinto questo inizio di nuovo anno. Applausi anche per l'U17 femminile e per l'U18 maschile, che con la vittoria nel finale contro la Lazio torna a sperare nel sogno Playoff”.