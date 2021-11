Milan, i risultati del settore giovanile del week end

Ecco tutti i risultati del week end del settore giovanile rossonero. A pubblicarli il sito acmilan.com

Vittorie esterne per Primavera e U17 femminile, belle vittorie casalinghe sull'Udinese per U16 e U15

Un fine settimana ricco di vittorie per il Settore Giovanile rossonero: successi importanti, che portano le nostre squadre in posizioni di vertice nei gironi delle rispettive categorie. È il caso ad esempio della Primavera femminile, capolista solitaria dopo il successo in trasferta sul Cittadella con una doppietta di Avallone. Testa della classifica anche per le due U17, maschile (4-2 sul campo della SPAL) e femminile (largo successo sul campo delle Azalee Gallarate) e per l'U16 maschile, prima a braccetto con l'Atalanta dopo il 4-1 sull'Udinese.