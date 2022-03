Il programma del weekend: molte trasferte per le squadre rossonere

Andiamo a vedere il programma del weekend per tutte le squadre rossonere. Ecco il comunicato ufficiale del Milan

Sul sito del Milan è presente un comunicato in merito agli impegni di tutte le squadre rossonere nel weekend alle porte. Di seguito vi riportiamo il comunicato: “Sarà un weekend lontano da casa per diverse squadre del settore giovanile rossonero: dalle Primavera all'Under 10. La Primavera maschile, dopo lo stop con l'Atalanta, cercherà il riscatto a Napoli. La Primavera femminile, invece, sarà di scena a Verona a domicilio dell'Hellas. Impegno importante per gli Under 18, i quali aspettano la Lazio al Vismara per provare a tornare alla vittoria. Esame Brescia per gli Under 17 dopo la gioia nel Derby e il poker al Monza. Ritornano in campo gli Under 16 e Under 15, a Venezia per rimanere in alto. Ma non solo”.