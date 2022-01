Chiariello: “Milan società gloriosa: non può e non deve accontentarsi”

Michele Chiariello ha parlato del Milan, ovvero la squadra per cui lui tifa. Sentite le sue parole sui rossoneri.

"Sinceramente, da tifoso del Milan, sono deluso. Abbiamo avuto degli infortuni importanti e non sono stati sostituiti all'altezza. Sembra che dirigenza dei rossoneri non voglia vincere. Il Milan, da quando è arrivato Ivan Gazidis, mi sembra come l'Arsenal. Ha portato tanti giovani di qualità, ma non ha vinto. Il Milan è una società gloriosa, ha una storia incredibile: non possiamo accontentarci di vivere di secondi e terzi posti. Per me Napoli, Inter e anche la Juventus sono superiori". Queste le parole del grafico della Gazzetta dello Sport, Michele Chiariello, che ha parlato rilasciando alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Area di rigore, programma che va in onda sulla emittente 87 della tv.