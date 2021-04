Milan, se parte Calhanoglu si aprirà la caccia a De Paul

Le ultime novità del mercato rossonero. Fa discutere ancora il rinnovo di Calhanoglu. Per questo in Via Aldo Rossi si studiano alternative.

Redazione Il Milanista

MILANO - Niente relax per la dirigenza rossonera nemmeno durante le vacanze pasquali. Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad um importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta.

SE PARTE CALHANOGLU SI APRE LA CACCIA - Fra queste tematiche, spicca quella sul futuro del numero 10 rossonero, Hakan Calhanoglu. Qualora il turco non dovesse rinnovare e lasciasse quindi Milanello, Rodrigo de Paul sarebbe il primo nome sulla lista di Maldini e soci. Del giocatore dell’Udinese ha parlato Diego Armando Maradona Jr ai microfoni di Radio Marte: «Lascerà l’Udinese a fine anno, non è una diceria. È una cosa sicura. L’Udinese sta già cercando un giocatore in quel ruolo. L’addio è certo.So di un interessamento fortissimo dell’Inter: lo vuole. Anche il Milan è seriamente sul ragazzo. Restano due cose ancora da chiarire: l’Udinese non lo regala, servono 40 milioni.»

IL COSTO E LA CONCORRENZA - Indubbio che non sarà facile arrivarci. Talento ancora giovane e dalle doti cristalline, De Paul è conteso da almeno una decina di club che hanno mostrato serio interesse a strapparlo all'Udinese. Pozzo sa della miniera che ha a disposizione e punta verso un'asta europea, cosa che invece Milan e altre italiane vorrebbero evitare. La trattativa è aperta, ma una cosa è certa: c'è anche il Milan!