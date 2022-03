Milan: per il titolo dipende unicamente da te, due scontri diretti

Nove partite da giocare, tre punti di vantaggio. Che potrebbe diventare solo uno sei nerazzurri dovessero vincere il recupero con il Bologna.

Nove partite da giocare, tre punti di vantaggio. Che potrebbe diventare solo uno sei nerazzurri dovessero vincere il recupero con il Bologna di Sinisa, anche se per ora non è stata ancora fissata una data. I rossoneri sono tornati padroni del loro destino, per vincere il 19esimo scudetto della storia, il primo dal 2011, 'basta' vincere tutte le nove partite che restano, senza pensare ai risultati delle altre squadre in corsa. Possibile, ma estremamente difficile, considerando il calendario, ricco di insidie.