CdS, Sconcerti: “Partita bellissima, Leao e Tonali hanno dominato”

"È stata una bellissima partita, piena di gesti tecnici, di falli e di gol. Con il Milan che ha dominato per lunghi momenti del primo tempo e a inizio ripresa, finendo poi per andare quasi in panico nel finale. Hanno deciso Leao e Tonali, ognuno dei quali ha dominato il suo raggio d’azione. Non ha funzionato De Ketelaere sperduto nell’agonismo generale e in difficoltà nel trovare un senso alla marcatura di Brozovic. Ma non c’è partita quando Leao trova tutta la sua facilità nel saltare l’uomo. L’equilibrio del Milan viene poi ritrovato nel moltiplicarsi di Tonali e nel senso del gioco di Bennacer. Questo desta quasi stupore perché il Milan non era messo benissimo in campo. La leggerezza di Messias e De Ketelaere lo portava in continua inferiorità numerica in tante zone del campo. De Ketelaere mostra qualità evidenti ogni volta che tocca un pallone, ma non è questo in discussione. Il giudizio su di lui non è nel tempo, è in quello che doveva fare in partita e non ha fatto. Il vantaggio dell’Inter ha quasi aiutato il Milan perché ha abbassato l’avversario finendo per dare a Pioli un’idea obbligata di partita. Come spesso accade, la confusione ha portato spettacolo e gol"