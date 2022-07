Milan, Schira: “Rinnovo Bennacer? Si tratta sulla clausola rescissoria”

L'agente del calciatore si troverebbe a Milano per discutere con la dirigenza rossonera del prolungamento del contratto di Bennacer.

Redazione Il Milanista

Il Milan a centrocampo ha perso Frank Kessié, pronto a scaldare i motori per la sua esperienza in Spagna, ma ha trovato Ismael Bennacer. L'agerino ex Empoli è reduce da un'ottima stagione nel segno della continuità di rendimento. Con tutta probabilità affiancherà Tonali nella linea mediana titolare della prossima stagione. Pioli ha fiducia in lui e lo reputa un pezzo importante della squadra. Nell'ultima stagione ha messo insieme 2.100 minuti giocati, con 40 presenze totali in tutte le competizioni. 31 su 38 in campionato, 3 gare in Coppa Italia e 6 su 6 nel girone di Champions League. A tutti gli effetti è diventato un giocatore insostituibile per Stefano Pioli, metronomo di un centrocampo che in coppia con Sandro Tonali funziona a meraviglia. Bennacer traccia le geometrie, Tonali aggiunge dinamismo ed entrambi rappresentano il futuro del Milan.

Per questo motivo Maldini e Massara lavorano al rinnovo del contratto del classe '97, attualmente in scadenza nel 2024. Si lavora per blindarlo a Milano e per prolungare la sua esperienza con i rossoneri. Durante questa sessione di mercato qualche grande club aveva avanzato qualche sondaggio, seppur timido, dalle parti di Via Aldo Rossi chiedendo informazioni sul calciatore. La volontà del Milan era stata chiara: Bennacer è un elemento cardine della rosa di Pioli.

Proseguono quindi i contatti con l'entourage del calciatore. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, l'agente del calciatore si troverebbe a Milano proprio per discutere del prolungamento del contratto del suo assistito. Le richieste dell'agente di Bennacer sono di 3,2 milioni di euro netti stagione. Una cifra che il Diavolo sarebbe disposta ad offrire per accontentare le richieste. I rossoneri però sarebbero a lavoro per eliminare la clausola di 50 milioni di euro, presente nell'attuale contratto dell'algerino. Così facendo avrebbero forza contrattuale per sedersi al tavolo a trattare nelle eventualità di un'offerta per il calciatore. Questo il tweet di Schira che riassume la situazione.