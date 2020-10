Milan-Schalke: continua la trattativa per Kabak

MILANO – Continua la trattativa tra il Milan e lo Shalke 04 per Ozan Kabak, nonostante una differenza tra le parti, 25 milioni la richiesta iniziale, contro i 15 che il Milan vorrebbe spendere. Secondo quanto riportato però “La Gazzetta dello Sport” il club teutonico, vista la non ottima situazione finanziaria in cui si naviga, sarebbe disposto ad abbassare le proprie richieste per il turco di 5 milioni: 20 milioni che il Milan potrebbe colmare con l’inserimento di alcuni bonus. Certamente il tempo non è molto, ma la rosea riporta che la trattativa potrebbe concludersi nei migliori dei modi, vista la volontà del Milan di regalare a Pioli un rinforzo per la difesa.