Milan | Scelto il nome per la trequarti: pronto un colpo da 20 milioni

Il fantasista tedesco è la più economica e accessibile tra le opzioni dei diavoli, senza dimenticare che è anche un ottimo prospetto

Redazione Il Milanista

Il Milan finora ha portato avanti un'ottima campagna acquisti, rivelandosi il vero mattatore del mercato italiano. Nonostante i tanti e ottimi innesti operati, non è il momento di fermarsi; i diavoli dovranno trovare al più presto anche un mediano da affiancare a Frank Kessié e un nuovo trequartista.

Dopo l'arrivo di Oliver Giuroud, Tomori, Maignan e i riscatti di Tomori e Brahim Diaz, tutto sembrava procedere a gonfie vele a Milano. E sebbene sia effettivamente così, la ricerca di un nuovo fantasista continua a costituire la nota stonata di questa armoniosa caccia sul mercato.

AAA. Cercasi trequartista per il Milan

Nonostante l'investitura di Diaz con il numero 10, il giovane ex-Real Madrid non potrà sostenere da solo il reparto. Dati i tantissimi impegni in campionato e in Champions, per il Milan sarà necessario trovare qualcuno che sostituisca lo spagnolo o lo affianchi, ma finora tutti i nomi e profili valutati si sono rivelati inaccessibili.

Da qualche giorno, un nuovo profilo è stato aggiunto al taccuino di Maldini: i rossoneri avrebbero puntato il mirino su Julian Brandt del Borussia Dortmund. Il trequartista tedesco classe 1996 è reduce da una stagione anonima in Bundesliga e vorrebbe rilanciarsi a breve in una nuova avventura per riscattarsi.

La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della possibilità che il venticinquenne possa essere quello più alla portata del budget rossonero, rispetto a Nikola Vlasic del CSKA di Mosca e Marcel Sabitzer del Lipsia. Questo perché i gialloneri hanno già aperto, nelle scorse settimane, all’opzione del prestito con diritto di riscatto con una società di Serie A, quando a trattare Brandt era la Lazio.

Ad oggi per il giocatore ci sono anche i Diavoli, che potrebbero arrivare a un’intesa intorno ai 20 milioni di riscatto, decisamente un prezzo più conveniente rispetto ai 30 milioni richiesti per il fantasista dei moscoviti o dei 40 mln, che servirebbero per il calciatore austriaco.