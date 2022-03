Milan sbanca il “Maradona”. Il commento dei rossoneri

Ecco il commento e l'analisi della vittoria dei rossoneri al Diego Armando Maradona nel match di ieri contro il Napoli

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan ha affrontato e battuto al Diego Armando Maradona il Napoli di Luciano Spalletti. Una vittoria che ha portato i rossoneri in testa alla classifica. Al termine del match il sito del Diavolo ha pubblicato la propria analisi e commento della partita

SENTENZA GIROUD, NAPOLI CONDANNATO: 1-0

Colpaccio rossonero al Maradona, la vittoria grazie alla zampata di Olivier a inizio ripresa

Olivier Giroud nei big match è legge. Dopo il Derby, segna e decide anche il big match del Maradona nel quale il Milan ha piegato 1-0 il Napoli. Una vittoria di importanza straordinaria, un messaggio al campionato: i rossoneri hanno fatto la voce grossa in una battaglia delicata e fondamentale, in uno stadio molto caldo e contro un avversario molto forte, tornando da soli in vetta alla classifica - l'Inter ha ancora una partita da recuperare - dopo 28 giornate. Davvero una grande prestazione da parte della squadra di Pioli, protagonista in generale di una gara importante e soprattutto di un'ottima ripresa.

Un gol, l'undicesimo stagionale e il primo in trasferta, per godersi Giroud in un'altra notte magica. Il successo è meritato, pesantissimo, sottolineando anche l'attenta prova difensiva e la porta inviolata. Lo Scudetto resta il sogno, senza dimenticare il vero obiettivo: la qualificazione in Champions League. Con un Ibrahimović in più, di nuovo in campo. Che squadra, che mentalità. Il Diavolo risale in testa alla Serie A a quota 60 punti, staccando l'Inter (-2) e il Napoli (-3). Qualche momento di gioia, una settimana di lavoro e nel prossimo weekend, sabato 12 marzo alle 20.45, Milan-Empoli a San Siro.

LA CRONACA

Partenza a mille all'ora, il Napoli spinge ma il Milan tiene botta. Nel primo quarto d'ora, proteste per un possibile rigore per parte: prima per il contatto Koulibaly-Bennacer e poi per quello Tomori-Osimhen, l'arbitro lascia correre. Iniziano le vere offensive: al 19' Tomori incorna sugli sviluppi di un angolo e Ospina si supera, anche se il gioco era fermo per un fallo in mischia di Giroud; al 20' Osimhen calcia a lato. Fase bloccata, prova ad accendersi Leão: al 27' con un tiro debole dal limite; al 30' con una bella giocata e il passaggio a Tonali, che dalla distanza spara alle stelle. La partita è tesa e bloccata, di lotta e sostanza. Duplice fischio.

I rossoneri ripartono forte e al 49' stappano il match: il gol è di Giroud, di rapina, bravo a deviare in scivolata il destro imperfetto di Calabria dopo la punizione di Tonali. Reazione azzurra, al 51' Maignan blocca il tentativo di Osimhen, però è sempre il Diavolo il più pericoloso: Ospina dice di no a Leão (deviato) al 52', soprattutto al mancino di Bennacer al 55' e al colpo di testa di Tomori al 56'. Giroud dà forfait per un problema alla caviglia, aprendo la finestra dei cambi: spazio a Rebić e Krunić. Forcing finale dei partenopei: al 77' e all'83' Ounas e Lozano non inquadrano lo specchio, all'85' Maignan salva su Osimhen. È il Milan a chiudere in attacco: all'86' Hernández strappa e scarica una gran botta, respinta dal portiere; in pieno recupero Saelemaekers spreca il raddoppio anche per merito del miracolo di Ospina. Triplice fischio.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 0-1

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Fabián (31'st Mertens), Lobotka (37'st Anguissa); Politano (22'st Ounas), Zieliński (37'st Lozano), Insigne (22'st Elmas); Osimhen. A disp.: Marfella, Meret; Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli; Demme; Petagna. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (35'st Florenzi), Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali (23'st Krunić); Messias (35'st Saelemaekers), Kessie, Leão (44'st Ibrahimović); Giroud (23'st Rebić). A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Castillejo, Díaz; Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Gol: 4'st Giroud (M).

Ammoniti: 7' Pioli (M), 24' Koulibaly (N), 37' Rrahmani (N), 39' Giroud (M), 32'st Osimhen (N), 32'st Hernández (M), 38'st Maignan (M), 47'st Ounas (N), 48'st Florenzi (M).