Milan-Sassuolo, Tonali: “Dovevamo reagire da Milan”

Le parole di Sandro Tonali dopo la gara persa dal Milan contro il Sassuolo per 3-1 nella gara di San Siro.

Redazione Il Milanista

Ha parlato Sandro Tonali dopo la gara persa dal Milan per 3-1 contro il Sassuolo questo pomeriggio a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla partita - Non abbiamo avuto una reazione all'altezza del Milan. Dobbiamo migliorare su molti aspetti. Non ci siamo rilassati dopo la partita di Madrid, siamo dei professionisti. La vittoria di mercoledì ci ha dato forza. Subire il gol poco dopo essere andati in vantaggio è stato il problema di oggi. Dovevamo essere più cinici.

Sulla gara col Genoa - Giochiamo tra 3 giorni, abbiamo subito la possibilità di riscattarci. L'obiettivo è tornare a vincere.

Sulla squadra - Non siamo preoccupati per aver perso 2 gare di fila. C'è voglia di riscattarsi perché siamo il Milan. Vogliamo tornare a vincere e conquistare punti per raggiungere il nostro obiettivo.

Sul Sassuolo - Siamo andati in difficoltà contro una squadra che gestiva bene il palleggio. Abbiamo avuto difficoltà e non siamo stati in grado di reagire. E' stata una giornata storta.

Sulla sua posizione in campo- L'anno scorso avrei preferito giocare a 3. Quest'anno mi trovo bene a 2. Sto andando molto meglio. Mi trovo bene con qualsiasi compagno vicino a centrocampo.